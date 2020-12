Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz. On był po trzech rozwodach, ona – po dwóch

Błędy mieli już za sobą

Para poznała się w 1971 roku – przypomina "Uroda Życia". Andrzej Wajda pracował w krakowskim Starym Teatrze nad spektaklem "Biesy" Dostojewskiego na podstawie adaptacji Camusa. Jak wspominała później Krystyna Zachwatowicz, mogli spotkać się wcześniej, w końcu pracowali w jednym środowisku, mijali się w teatrach, przeprowadzali do tych samych miast, jednak natrafili na siebie dużo później. Dla Andrzeja Wajdy to był pozytyw. Uważał, że kiedy na siebie trafili, błędy mieli już za sobą.

Wracając do pierwszego spotkania, reżyser chciał przy spektaklu "Biesy" zająć się wszystkim. Okazało się, że nad scenografią nie jest w stanie zapanować. Przyjaciel poznał go wówczas z Krystyną Zachwatowicz – scenografką i artystką kabaretową Piwnicy pod Baranami. Para pracowała nad sztuką, widywali się często, w końcu ich spotkania przeniosły się do mieszkania Wajdy.