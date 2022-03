Andrzej Wrona pokazał twarz córki. "Wygląda jak małe Shreczątko"

W sierpniu 2019 r. siatkarz Andrzej Wrona poślubił Zofię Zborowską. Niemal dwa lata później para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko - córkę Nadzieję. - Andrzej to jest facet, który wie, jak się karmi, jak się przewija, umie ululać do snu i przebrać dziecko. Zresztą to był mój priorytet: żeby nie udowadniać, że ja przy dziecku coś zrobię szybciej czy lepiej. (...) Ale jesteśmy w rodzicielstwie we dwójkę, dajemy sobie na to przestrzeń - aktorka mówiła w rozmowie z portalem Ładne Bebe.