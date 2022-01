Zofia Zborowska nie wytrzymała. Nie kryjąc oburzenia, odpowiedziała ciekawskiej internautce

"No dobra… to nie jest pytanie na temat sentymentu, ale uderzyło mnie ono tak mocno, że nie mogę na nie nie odpowiedzieć… (...) Primo: dziecko nigdy nie płacze bez powodu, koniec kropka. Secundo: grzeczne? Tzn. jakie? Posłuszne? Nie ma takiego słowa w moim słowniku, zwłaszcza do córki. Nadzieja albo ze mną współpracuje albo nie – Zofia Zborowska podsumowowała w szczerej i dosadnej odpowiedzi na Instagramie.