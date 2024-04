Niespodziewane odkrycie u Andrzeja. Oto co znaleźli w Plutyczach

Andrzej Onopiuk z Plutycz to jeden z bohaterów "Rolnicy. Podlasie". Emitowany na antenie Fokus TV program szybko zdobył popularność, wśród telewidzów, którzy ciekawi są, jak wygląda codzienne życie mieszkańców wschodniej Polski.

41-letni rolnik to ulubieniec fanów programu. Ku ich zaskoczeniu, w 16. odcinku szóstej edycji programu brat Andrzeja, Jarek dokonał tajemniczego odkrycia. "Dla twojej przyszłej żony" - zażartował.

Oprócz tego wspólnie z Wiesią pomodli się za pomyślność zbiorów. Do Jurka zawita również dobrze znana widzom weterynarz Agnieszka, aby zająć się opieką nad zwierzętami, co nieco niepokoi Jurka.

W Plutyczach Andrzej Onopiuk przeprowadził prawdziwą rewolucję, usuwając błoto z podwórka przy pomocy ciężkiego sprzętu, co już teraz przynosi widoczne zmiany. W tym zadaniu wspierał go jego brat, Jurek, który podczas pracy dokonał ciekawego znaleziska. Mężczyzna znalazł w błocie szminkę i zażartował do Andrzeja, że z pewnością przyda się ona przyszłej żonie Andrzeja. - Poważnie? Skąd ona się tu wzięła? - zastanawiał się bohater.