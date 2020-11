Angelia Jolie i Brad Pitt mieli jedną zasadę. Były ochroniarz wyjawia fakty z ich życia

Kłótnie rodziców odbijają się na dzieciach. Shiloh Jolie-Pitt coraz gorzej znosi napiętą atmosferę w domu i jak donoszą amerykańskie media, zaczyna regularnie odwiedzać Jennifer Aniston. "Jen zawsze miała słabość do Shiloh i żałuje, że utknęła między dwojgiem rodziców. Powiedziała jej, że zawsze jest mile widziana, może przyjechać i spędzić czas u niej. Shiloh skorzystała z okazji, a Brad przystał na to wszystko" - twierdzi "New Idea".