Angelina Jolie i Brad Pitt przeżyli chwile grozy. Ich córka zaginęła na dwa dni

Shiloh Jolie-Pitt bardzo przeżyła rozwód rodziców. Angelina Jolie i Brad Pitt mają sześcioro dzieci i po wielu latach małżeństwa postanowili się rozstać. Cztery lata temu Angelina wniosła pozew do sądu o rozwód, a jej mąż wyprowadził się domu. Najstarsza córka nie mogła się z tym pogodzić. Po tym, jak media informowały o romansie Pitta z niemiecką modelka Nicole Poturalski, Shiloh nie wytrzymała i uciekła z domu. Lata walki rodziców i konflikty dały się jej we znaki.

Dziewczynka zaginęła na dwa dni. W tym czasie wystraszona matka zorganizowała grupę poszukiwawczą. Powiadomiła też policję. Według świadków w okolicy domu można było zobaczyć osoby, które szukają Shiloh. Po pewnym czasie dziewczynka zadzwoniła do matki i powiedziała, że jest bezpieczna i przebywa w domu przyjaciela. Gwiazda wykazała się zrozumieniem. Stwierdziła, że córka może zostać tam tak długo, jak potrzebuje.

Shiloh Jolie-Pitt

Shiloh Jolie-Pitt ma 14 lat i jest najstarszym biologicznym dzieckiem pary. Wszyscy mówią, że z wyglądu jest bardzo podobna do ojca. Shiloh urodziła się jako dziewczynka, ale jak podkreślają jej rodzice, odkąd skończyła 4 lata, prosi, żeby traktować ją jak chłopca. Kilka lat temu dziennikarze magazynu "Woman's Day Australia" informowali, że Brat Pitt jest rozżalony faktem, że córka nie czuje się dziewczynką. Aktorowi ponoć nie podoba się, że Shiloh ubiera się w chłopięcym stylu. Według amerykańskiej prasy bardziej otwarta na potrzeby córki jest Angelina Jolie.

W 2015 roku portal Radar poinformował, że Angelina Jolie i Brad Pitt myślą o zmianie płci swojej córki. - Shiloh ma bardzo silną osobowość, jest chłopczycą, która od sześciu lat nosi chłopięce ubrania i żąda, by mówiono do niej John lub Peter. Angelina akceptuje każdy wybór swojej córki, więc i Brad to robi, chociaż ma nadzieję, że niedługo z tego wyrośnie - zdradził wówczas na łamach serwisu znajomy gwiazd.