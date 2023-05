Angelina Jolie apeluje do kobiet. Wstawiła bardzo osobiste zdjęcie

"Moja mama kochała Hendrixa. I zawsze podpisywała swoje listy 'Kiss the Sky' (tytuł albumu Jimmiego Hendrixa, w tłumaczeniu 'pocałuj niebo' - przyp. red.). Po jej śmierci nabrały one nowego znaczenia. Przesyłam wyrazy miłości do tych, którzy również stracili bliskich oraz siłę do tych, którzy w tej chwili walczą o swoje życie i życie tych, których kochają".