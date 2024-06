Już 14 lipca poznamy zwycięzców Euro 2024. Wciąż trzymamy kciuki za reprezentację Polski, przed którą kolejne mecze. Na wygranej zależy wielu drużynom, w tym także Anglikom, którzy zdaniem "The Sun" zrobią wszystko, by osiągnąć swój cel – będą nawet pić dość specyficzny napój.

Reprezentacja Wielkiej Brytanii zadbała o najdrobniejszy aspekt, mogący wpłynąć na zawodników rywalizujących na boisku. "The Sun" zdradziło, że ważne są jednak nie tylko treningi i przygotowanie, ale również dieta piłkarzy. Szczególną uwagę zwrócono na pite przez nich napoje.

Okazuje się, że specjalny napój, po który sięgają piłkarze reprezentujący na Euro 2024 Wielką Brytanię, to niejedyni sportowcy, którzy piją wodę z ogórków wymieszaną z octem i solą.

W tym samym trunku na French Open rozsmakował się hiszpański tenisista Carlos Alcaraz. Warto dodać, że pił go podczas walki o kolejny tytuł wielkoszlemowy, który wówczas udało mu się zdobyć. Kto wie, może Anglikom też przyniesie szczęście? Warto jednak zaznaczyć, że sama dieta może nie wystarczyć. Niezwykle ważne są również treningi oraz przygotowanie psychiczne zawodników.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!