Ania Korcz kolejny raz zostanie mamą. Pochwaliła się ciążowym brzuszkiem

Ania Korcz jest w drugiej ciąży

- Jeszcze ponad rok temu zastanawiałam się, jak to będzie jak w naszym życiu, pojawi się Franio. Nie podejrzewałam, że tak bardzo je urozmaici, doda tylu kolorów, poustawia je po swojemu, sprawi, że tak wiele pięknego się wydarzy. W tym roku w naszym życiu pojawi się kolejny cud, nowa miłość i nowe wyzwanie. Drugi raz zostanę Mamą - napisała córka znanej aktorki.

- Sami posiadając Rodzeństwo, nie wyobrażaliśmy sobie, aby Franio był sam. A co nas czeka? Tego nie wie nikt. Z pewnością kolejna wielka przygoda – napisała Korcz.

Komentarze internautów

- Piękna Czwórka!!!! Bądzcie szczęśliwi! Gdzie to malutkie ??? Nic nie widać??? A Flanio juz fokle nie fie o co chodzi??? (pisownia oryginalna)- napisała pod postem znana aktorka @anna.korcz.official

My również gratulujemy i życzymy samych dobrych dni całej rodzinie Ani.

