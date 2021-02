Anita Lipnicka pokazała zdjęcia ze ślubu. Widoki zapierają dech!

Szczęśliwa mężatka

Od tej pory co jakiś czas artystka zamieszcza zdjęcia z ukochanym w mediach społecznościowych. Z okazji drugiej rocznicy ślubu opisywała ukochanego następującymi słowami: "Jesteś morzem, mogę się w nim zanurzyć, jesteś moją wyspą, na której mogę odpocząć… Dziękuję, że dzielisz ze mną życie”.

- Myślałam, po co taki ślub w ogóle. Po co ludziom papier. Papier faktycznie jest niepotrzebny. Ale jest świadomość, że to jest takie maksymalne oddanie na dobre i na złe. Żeby nie zostawiać sobie takiej łatwej furteczki, że zniknę, ucieknę, jak jest słabo.