Ali Krieger i Ashlyn Harris są małżeństwem. Teraz adoptowały pierwsze dziecko

Spełniły największe marzenie

- Obiecujemy, że Sloane będzie kochana każdego dnia przez nas, naszych przyjaciół i naszą rodzinę. Obiecujemy dać jej narzędzia do szczęśliwego, udanego życia integracyjności i wsparcia. Obiecujemy dzielić się z nią jej historią adopcyjną od samego początku! Obiecujemy zachęcić ją do podążania za marzeniami bez względu na to, czy będą duże czy małe Obiecujemy być otwarte i szanować jej życzenia, aby mieć w przyszłości dobry kontakt i żeby zawsze wiedziała, jak bardzo ją kochamy!

Ali dodała również, że cała rodzina już jest zakochana Sloane. Wyznała też miłość swojej żonie, pisząc: "To był jeden z najpiękniejszych i stresujących procesów, jakich z tobą doświadczyłam Ashlyn. Kocham cię jeszcze bardziej, jeśli to w ogóle możliwe”.

- O ile w przypadku Ashlyn Harris można by to tłumaczyć powodami czysto sportowymi, o tyle Ali Krieger w meczach z Kolumbią grała tak dobrze, że jej brak reprezentacji nieco dziwił. No ale skoro już wiadomo, że w najbliższym czasie obie będą zaabsorbowane rodzicielskimi obowiązkami, to już przestaje to wszystko dziwić (pis. oryg.) – możemy przeczytać w poście zamieszczonym na Facebooku.