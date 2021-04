Anna Czartoryska-Niemczycka bez makijażu. Fanka: "Jak nastolatka"

Anna Czartoryska wyjechała nad morze

Gwiazda uwielbia polskie morze i kiedy tylko ma czas, razem z rodziną wyjeżdża. Czartoryska-Niemczycka uwielbia Jastarnię, ale odwiedziła również Trójmiasto. Niedawno miała również powody do świętowania - 8. rocznicę z mężem, Michałem Niemczyckim. Z tej okazji gwiazda pokazała romantyczną fotkę z plaży nad Bałtykiem.

"Pani Aniu, jest pani przepiękną kobietą. I to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Piękna, mądra i dobra",

"Ależ się uroda w urodę wtopiła. Bardzo Pani z Bałtykiem do twarzy".

Anna Czartoryska - plany zawodowe

Poza tym niebawem w sieci pojawią się kolejne nowe odcinki popularnego serialu "Usta, usta". Produkcja powróciła po wielu latach przerwy i wciąż cieszy się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Co więcej, na planie pracuje większość osób ze starej obsady, czyli Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski czy Magdalena Popławska.

