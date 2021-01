Anna Dereszowska popłakała się na wizji. Powód jest zaskakujący

Wzruszyła się na wizji

W materiale padło wiele komplementów pod adresem pani Anny. - Jeśli ma do zmiany opony, nikogo nie poprosi o pomoc. Po prostu zakasa rękawy i sama sobie poradzi – mówiła o przyjaciółce Magdalena Różdżka.

- Bardzo to przeżyła. Do tego stopnia, że powiedziała mi: "Wiesz, ja wyrzuciłam z pamięci obraz mojej mamy". To była trauma i starała się jakoś uciec w naukę – tak ojciec aktorki wspominał jej reakcję na śmierć mamy.