Maciej Musiał znów jest zakochany. Przyłapano go z dziewczyną

Do tej pory aktora łączono z kilkoma kobietami. Co ciekawe, wśród nich była córka Prezydenta RP – Kinga Duda. Para szybko jednak zdementowała plotki i podkreśliła, że łączą ich wyłącznie koleżeńskie relacje. Musiał był także łączony z 18-letnią aktorką Freyą Allan, założycielką marki MISBHV Natalią Maczek oraz Miss Polski - 18-letnią Olgą Buławą.

Przyłapany z piękną brunetką

Para publicznie okazywała sobie uczucia. - Nie musi się martwić, że miłość pozostanie nieodwzajemniona, bo jego towarzyszka także wyglądała na wielce nim zainteresowaną. Świadczą o tym namiętne uściski i gorące pocałunki, którymi obsypywała go dziewczyna – mogliśmy przeczytać w "Twoim Imperium”.

Musiał debiutował przed kamerą, gdy miał zaledwie 12 lat. Rozpoznawalność przyniosły mu role w "Ojcu Mateuszu” czy "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem”. Cała Polska poznała go jednak jako Tomka Boskiego – najstarszego z synów w sitcomie "Rodzinka.pl”. Młody aktor szkolił tam swój warsztat m.in. u boku Małgorzaty Kożuchowskiej, Agaty Kuleszy, Tomasza Karolaka czy Jacka Braciaka. Będąc licealistą, prowadził też program rozrywkowy "The Voice of Poland”.