Anna Dereszowska urządza dom na Mazurach. Stawia na naturalne materiały

Naturalnie i stylowo

Anna Dereszowska poświęcała cały swój wolny czas na ten projekt, co nie było łatwe, biorąc pod uwagę fakt, że była wtedy w ciąży. "Ludzik jest ok, lekarze mówią 'jest ok', ale psychiczne jestem wykończona" - pisała na temat swojego samopoczucia w kontekście prac na budowie.