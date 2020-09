Anna Dereszowska zaśpiewała w "Tańcu z Gwiazdami". Fanka skrytykowała ją za brak maseczki

Anna Dereszowska skrytykowana przez Internautkę

"Szanowna pani, chodzę w maseczce ZAWSZE, gdy wymagają tego przepisy. Cała ekipa programu ma robione na bieżąco testy na COVID-19. Więc wśród członków ekipy nie muszę nosić maseczki. Zresztą, w maseczce śpiewanie raczej nie miałoby sensu. Przechodząc przez 'korytarze wspólne' studia, zakładam maseczkę. Wchodząc wczoraj do PKiN, do Teatru 6. piętro, zakładałam maseczkę. TAKIE SĄ PRZEPISY i ja się do nich stosuję, bo troszczę się o zdrowie swoje i innych. Życzę dużo pozytywnej energii i dystansu, do świata i siebie samej. Pozdrawiam!" – skomentowała Anna Dereszowska.