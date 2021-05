Anna Dymna o burzliwym małżeństwie. Pierwszy mąż był jej największą miłością

Burzliwe życie z mężem

Pierwsze spotkanie młodziutkiej aktorki z przyszłym mężem było dalekie od romantycznego. 20-letnia studentka podczas pobytu w pałacyku w Łącku wdała się w awanturę z Wiesławem Dymnym i doszło do rękoczynów. Podobno był bardzo pijany i zaczął przeklinać – aktorka go uderzyła, a on z kolei podbił jej oko.