Anna i Robert Lewandowscy polecieli do Paryża. I pojawili się na Tygodniu Mody

Anna i Robert Lewandowscy solidarni z Ukrainą

Jednak to, co najbardziej przykuwa uwagę w ich stylizacji, to wstążki z kolorami flagi Ukrainy, które małżeństwo przypięło jako wyraz solidarności z atakowanym narodem. "Nie mogę udawać, że nic się nie dzieje. (...) Nie wyobrażam sobie grania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje" - pisał, po jednym ze sportowych starć, Robert Lewandowski.