Anna Jurksztowicz o podrywach męża. Krzesimir Dębski wymyślił niezłą bajeczkę

Anna Jurksztowicz o relacji z mężem

Piosenkarka jest żoną wybitnego kompozytora Krzesimira Dębskiego. Kobieta sama przyznaje, że usunęła się w jego cień, ale zrobiła to w pełni świadomie. "W cieniu bywa przyjemniej, niż w słońcu. Ale mówiąc prawdę, celowo wycofałam się z show-biznesu, bo dzieci były małe, a bycie z nimi to był mój priorytet. Przy okazji zajęłam się karierą męża i stałam się jego managerem. Ukończyłam studia prawnicze i założyłam własne wydawnictwo" - powiedziała w rozmowie z Faktem.

Piosenkarka odsunęła swoją karierę muzyczną na bok również ze względu na dzieci, ale w ogóle tego nie żałuje. "Macierzyństwo to jest jednak najważniejsze wydarzenie w życiu każdej kobiety" - podkreśliła.

Anna Jurksztowicz nie kryje, że łączy ją z mężem wyjątkowe uczucie, ale na początku znajomości w ogóle nie przyszło jej do głowy, że kiedyś mogą być parą.

"Najpierw Krzesimir wmówił mi, że jestem jego kuzynką z Wołynia, następnie przeprowadził na to dowód, stąd przez wiele lat naprawdę myślałam, że jesteśmy spokrewnieni i jak osiągał sukcesy ze swoim zespołem String Connection i został Muzykiem Roku, to ja się chwaliłam nim i mówiłam: 'Mój kuzyn Krzesimir Dębski został Muzykiem Roku. Hurra'. Dopiero po pięciu latach 'kuzynostwa' napisał dla mnie piosenki i wtedy między nami doszło do bliższej relacji" - wyznała rozbawiona.