Anna Kalczyńska apeluje do WTA. Chodzi o tenisistki z Rosji i Białorusi

Anna Kalczyńska, dziennikarka TVN i prowadząca m. in. "Dzień dobry TVN" w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zaapelowała do tenisowej organizacji WTA o wyłączenie z rozgrywek wszystkich zawodniczek z Białorusi i z Rosji. - Zawsze opowiadaliście się za tym, co słuszne - mówi Kalczyńska.