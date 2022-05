Anna Kalczyńska szczerze o hejcie. "Przeżyłam piekło"

- Dostawałam pogróżki, mojej rodzinie grożono, na szczęście były to pogróżki pozorne. Z drugiej strony świata życzyli moim dzieciom śmierci. Było to tak przykre i straszne, że ja zeszłam do najniższego kręgu piekieł. To była sytuacja, z którą nie mogłam sobie poradzić i naprawdę musiałam sięgnąć po pomoc - dodała.