Anna Kalczyńska o koronawirusie. Daje fanom nadzieję

774 zarażonych, 9 zgonów - to dane z godz. 14, 24 marca. Co chwilę media obiegają informacje o kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Wielu Polaków już od kilku tygodni pracuje zdalnie i zostaje w domach. Zamknięci w czterech ścianach, zastanawiamy się, kiedy to wszystko się skończy i jak będzie wyglądał później świat. Anna Kalczyńska postanowiła wesprzeć swoich obserwatorów w tym trudnym czasie i opublikowała zdjęcie z wakacji. Jak mówi, ma być ono ilustracją nadziei.