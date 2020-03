Homeschooling. Anna Kalczyńska w dobie pandemii koronawirusa dba o edukację dzieci

Polski rząd podjął decyzję o zamknięciu do 25 marca wszystkich placówek edukacyjnych (żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni) oraz kin, teatrów i bibliotek. Anna Kalczyńska w mediach społecznościowych zamieściła post, w którym oznajmiła, jak wygląda obecnie nauka jej dzieci.

W zeszłym tygodniu rząd ogłosił decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że to działanie prewencyjne, które ma za zadanie spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Rodzice i nauczyciele stanęli przed dylematem, jak zorganizować czas dziecku i naukę w domu.

Wiele szkół wyszło naprzeciw i postawiło na naukę online, by dzieci nie miały zaległości. Anna Kalczyńska w mediach społecznościowych zaprezentowała, jak u niej w domu odbywa się nauczanie domowe. Prezenterka telewizyjna ma trójkę dzieci, więc to nie lada wyzwanie, aby każdemu z nich zapewnić odpowiednie warunki.

"Piżamowe lekcje w czasach zarazy. Zanim ogarnęliśmy słuchawki, trzy języki rozlegały się w różnych punktach domu. W sumie świetnie da się tę naukę zorganizować, na razie to lekki chaos, ale pierwsze koty za płoty. Przy okazji zobaczcie, jak Krysia zgłasza się do odpowiedzi w warunkach on-line: podnosi rękę do odpowiedzi" – pisze Kalczyńska. I tak widzimy serię zdjęć, na których widać, jak pociechy dziennikarki pilnie się uczą.