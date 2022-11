Anna Kalczyńska w najmodniejszych jeansach. Ten model podbija sezon

Te jeansy będą hitem sezonu

Po długim okresie, w którym modne były przylegające do ciała spodnie typu rurki, przyszedł czas na chwilę oddechu. W tegorocznych trendach znalazły się jeansowe dzwony, które cieszyły się ogromną popularnością w latach 70. Ten krój wydłuża sylwetkę i podkreśla talię. Co więcej, pasuje do każdego typu sylwetki, więc bez obaw, mogą go nosić wszyscy. Anna Kalczyńska pokochała ten trend i takie spodnie chętnie nosi na co dzień. Inspirują się nią tysiące kobiet, które w swoich stylizacjach stawiają na klasę i prostotę.