Włożyła czółenka z paseczkiem. Strzał w dziesiątkę na jesień

Aktorka pojawiła się ostatnio na premierze kolekcji jednej z marek modowych. Karczmarczyk postawiła na długi, brązowy płaszcz, ale całą uwagę skradła inna część stylizacji. W oczy rzuciło się ponadczasowe zestawienie chusta plus okulary przeciwsłoneczne . Połączenie tych dwóch elementów stworzyło niezwykle kobiecy look. Nie da się oprzeć wrażeniu, że w tym looku przypominała Audrey Hepburn.

Chusta z połyskującego materiału okazała się być świetnym dodatkiem do skórzanego płaszcza, a okulary przeciwsłoneczne nadały całości retro klimatu. Ponadczasowe wiązanie "na babuszkę" dodało nieco tajemniczości. Aktorka wybrała do tej stylizacji czarne czółenka z paseczkiem , które nadały całości dziewczęcego wyglądu i były "wisienką na torcie". Wczesną jesienią możesz nosić je zamiast balerin.

Nie ma lepszego sposobu na uzupełnienie nudnej stylizacji niż wplecenie jedwabnej chusty we włosy. Jak wiązać ją na głowie? Fashionistki najczęściej robią to na dwa sposoby. Chustę (najlepiej o wymiarach 50x50 cm) składają na pół, by przyjęła kształt trójkąta.