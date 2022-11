Anna Korcz opowiedziała o "wpadce". "Byłam przerażona"

To było dużym wyzwaniem w wychowaniu córek. "To moje największe zwycięstwo"

Korcz została matką ponownie sześć lat później, gdy na świat przyszła jej druga córka, Kasia. Tym razem aktorka nie chciała, aby Ania czuła się przez nią zaniedbana. Na szczęście udało się. - To moje największe zwycięstwo, bo jest taka zasada, że jak się pojawia kolejne dziecko, to poprzednie trzeba kochać "bardziej". One bardzo szybko zaczęły mieć więź i za sobą były - podkreśliła.