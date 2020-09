Anna Lewandowska często stawia na naturalny wygląd. Powiedziała, dlaczego się nie maluje

Anna Lewandowska na brak zajęć nie narzeka. Jest trenerką personalną, coachem, dietetyczką, autorką bloga Healthy Plan by Ann, autorką marki Foods by Ann, właścicielką marki Baby by Ann i osobowością medialną. Tysiące Polek korzystają z jej programów treningowych i inspirują się poradami, których udziela na swoich profilach w mediach społecznościowych. Na co dzień łączy te wszystkie zajęcia z macierzyństwem. Wraz z Robertem Lewandowskim są rodzicami Laury i Klary. Laura urodziła się 6 maja, niebawem skończy pół roku