Anna Lewandowska - kobieta sukcesu. Świętuje 4. urodziny swojej firmy

Anna Lewandowska swoją sportową karierę rozpoczęła w wieku 13 lat. Wówczas zapisała się do KK Pruszków, gdzie trenowała karate pod okiem trenera Jerzego Szcząchora. Z kolei od 2013 roku prowadzi bloga Healthy Plan by Ann, na którym motywuje Polki. Wydała również wiele płyt DVD z ćwiczeniami oraz napisała kilka książek. Angażuje się w wiele projektów, które dzielnie łączy z życiem rodzinnym.

"Ten weekend dedykuję mojej firmie Foods by Ann. 4 lata. Jak to się mówi 'kiedy to zleciało'. To 4 lata fantastycznej, ale i intensywnej pracy całego teamu. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wy! Zawsze to podkreślam. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami" - oznajmiła na swoim Instagramie.