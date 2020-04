Anna Lewandowska pokazuje, jak laminować włosy w domu. Tajniki zabiegu zdradziła jej fryzjerka

Laminowanie to zabieg, który powoduje domykanie rozchylonych łusek włosa i zmniejsza widoczności rozdwojonych końcówek. Dzięki temu włosy są błyszczące, gładkie i bardzo przyjemne w dotyku – pisze Anna. Dodaje, że przepis na ten konkretny zabieg dostała od zaprzyjaźnionej i sprawdzonej fryzjerki. Czego będziesz potrzebować, aby go wykonać? Oto lista składników:

"Ilość potrzebnej pasty dostosuj do długości swoich włosów. Pamiętaj, o zachowaniu proporcji: 1 łyżka substancji żelującej / 3 łyżki gorącej wody / 1 łyżeczka kremu. Substancję żelującą rozpuszczamy w gorącej wodzie aż do osiągnięcia konsystencji pasty. Zbyt rzadki płyn może wylewać się spod folii. Do powstałej masy dodajemy płaską łyżeczkę (5 ml) kremu nawilżającego i dokładnie mieszamy. ⁣

Pastę starannie nakładamy na wcześniej umyte, czyste i mokre włosy, od ¼ długości, aż po same końce. Układamy kok i zawijamy włosy folią spożywczą. Zostawiamy na 20 minut. Dwie ostatnie minuty ogrzewamy włosy suszarką. ⁣Zdejmujemy folię, dokładnie spłukujemy włosy, bez użycia szamponu, a na koniec nakładamy ulubioną odżywkę lub maskę (może być do spłukania lub do pozostawienia). ⁣Gotowe! ⁣Dajcie znać, jak u Was sprawdziła się domowa laminacja włosów" – podaje Anna Lewandowska na Instagramie.