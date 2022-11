Anna Lewandowska zmieniła się nie do poznania. Stare zdjęcie robi wrażenie

Anna Lewandowska unikała Roberta. Przekonał ją jednym zdaniem

Robert Lewandowski postanowił poddać dziewczynę pewnemu testowi i przedstawił się jej jako Andrzej, sądząc, że ona i tak nie zapamięta jego imienia. Mylił się. Był coraz bardziej zainteresowany Anną, jednak ona do znajomości z nim podchodziła z dystansem. "Łączył nas sport, wydawało mi się, że Robert nie jest dla mnie. Ale powiedział mi na początku znajomości: daj sobie szansę poznać faceta, którego nigdy nie poznałaś. Pomyślałam, że to dobry bajer. A tak poważnie, to zdanie ze mną zostało... I tak się zaczęło" - mówiła Lewandowska w magazynie "Coaching".