Anna Majcher miała zrobić wielką karierę. Co poszło nie tak?

Feralny romans

Strzelecki był wówczas żonaty ze scenografką Ewą Czarniecką i miał z nią córkę. Romans z Majcher był tajemnicą poliszynela, aktorka liczyła podobno na to, że jej ukochany zostawi rodzinę. Tak się jednak nie stało. - Ania strasznie to przeżyła, bo go naprawdę kochała, ale nie potrafiła być bez końca tą trzecią, wiecznie zwodzoną – mogliśmy przeczytać w tygodniku "Na Żywo".