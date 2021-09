Anna Maria Jopek i Marcin Kydryński wybrali samotność? "Kiedyś byli bardzo blisko"

Zapewniła prywatność synom

Piosenkarka robiła dużo, by chronić swoje życie prywatne. Z dala od fleszy udało się jej wychować dwóch – dorosłych już – synów: 23-letniego Franciszka i młodszego o dwa lata Stanisława, którzy zawodowo poszli w jej ślady. - Jakoś zachowałam ich z dala od wszelkich szumów, co było bardzo szczęśliwe w sytuacjach, kiedy byłam w centrum bulwarowego plotkarstwa. Od początku wiedziałam, że życie w blasku fleszy to nie jest życie. Życie to... jaka będzie zupa na obiad – mówiła w jednym z wywiadów.