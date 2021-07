Jadwiga Jankowska-Cieślak mogła zrobić międzynarodową karierę. Los mocno ją doświadczył

Jankowska-Cieślak urodziła się w 1951 roku w Gdańsku. Jej ojciec głęboko wierzył, że komunizm jest jedyną słuszną odpowiedzią na powojenną zawieruchę. W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" aktorka przyznała, że w jej domu rodzinnym panowała przemoc. - Ojciec bił nas strasznie. Moich trzech braci i mnie. To było zagrożenie takie, że gdyby przekroczył granicę, to mógłby... skrzywdzić do końca – powiedziała.