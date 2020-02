Anna Maria Sieklucka odniosła się do kontrowersyjnego wywiadu. "Ja zostałam wychowana w szacunku do rozmówcy"

Anna Maria Sieklucka jest gwiazdą długo wyczekiwanego przez wielu filmu – "365 dni". Aktorka pojawiła się na premierze i swoją kreacją olśniła wszystkich zgromadzonych. Przy okazji odniosła się do wywiadu dla magazynu "Viva!", o którym było głośno jakiś czas temu.

W rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła, dlaczego nie przerwała wywiadu. – Ja zostałam wychowana w szacunku do rozmówcy. Najłatwiej jest wyjść. To jest najłatwiejsza droga. Z szacunku do rozmówcy zostałam. Aby wysłuchać pana dziennikarza i podziękować za poświęcony mi czas – mówiła.