Anna Popek w kremowej kreacji. Zdradziła, jakim kluczem się kieruje przy wyborze strojów

Anna Popek o wyborze strojów

Dodatkowo prezenterka do zdjęcia dołączyła opis, z którego dowiadujemy się, czym się sugeruje przy wyborze kreacji. "Kremowy odcień bieli to mój ulubiony. Dobrze mi w nim. Kolory czyste i nasycone lub pastelowe i zgaszone - odcień koloru jest ważny przy wyborze kreacji, zwłaszcza na większe wyjścia. Musi pasować do karnacji, koloru oczu, włosów" - napisała.