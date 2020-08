Anna Popek w białej sukience. Klimat lat 60.

Anna Popek w białej sukience w kropki

Na najnowszej fotografii widzimy prezenterkę ubraną w sukienkę od Marelli VBIRILL Pochodzi ona z kolekcji A/W'20, a jej koszt to 890 zł. Co prawda nie należy ona do najtańszych, ale śmiało odnajdziemy podobne w sieciówkach. Zwłaszcza że lada chwila skończą się wyprzedaże, więc warto pobuszować jeszcze w poszukiwaniu letnich sukienek, które śmiało mogą stanowić podstawę jesiennych stylizacji. Sprawdzą się one w połączeniu z oversizowym płaszczem lub klasycznym trenczem.