Anna Popek przeżywa ciężkie chwile. Jak przyznaje ma momenty załamania

Na szczęście w takich sytuacjach ma ją kto pocieszyć i postawić do pionu. Córki wspierają ją całym sercem. – I to jest ważne, że nawet jeśli przyjdzie gorszy moment i chce się popłakać, to można. Ale następnie trzeba wziąć się w garść i szukać pozytywów – przyznała.

Prezenterka ma też dla nas radę na gorsze czasy. Brzmi ona: "nie odpuszczać". Trzeba mieć zasady i fason. Dobrze też stworzyć sobie plan dnia i wyznaczać zajęcia, które będą nas trzymały w ryzach. – Musimy pamiętać o takich prozaicznych rzeczach, jak poranne mycie zębów, przebranie się z piżamy czy ugotowanie czegoś. Bo jeżeli my sobie odpuścimy, to może to wpłynąć również negatywnie na domowników – radzi. I sama ma ogromną nadzieję, że pandemia niedługo się skończy i wrócimy do normalności.