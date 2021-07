Anna Prucnal była nazywana "polską Audrey Hepburn". Z kraju wyjechała w cieniu skandalu

Polska Audrey Hepburn

O aktorstwie marzyła od dzieciństwa. Choć nie mogła liczyć na wsparcie matki, która powtarzała jej "jesteś niezbyt ładna, niezbyt dobra, niezbyt mądra i niezbyt zdolna", spróbowała swoich sił na egzaminie do szkoły teatralnej. Przed komisją stawiła się w rozpiętej do pasa bluzce. Nie dostała się, ale została zapamiętana przez prof. Aleksandra Bardiniego. Za jego namową poszła do Akademii Muzycznej.