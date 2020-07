Anna Wendzikowska o byłym partnerze: "proszę mnie za bardzo nie żałować"

Anna Wendzikowska należy do grona celebrytów, którzy chętnie pokazują swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Dziennikarka często publikuje fotografie z córkami. Dziewczynki chętnie pozują do zdjęć, a ich mama, w przeciwieństwie do wielu gwiazd, nie zasłania im twarzy. Anna Wendzikowska chętnie również odpowiada fanom. Tak zrobiła i tym razem, gdy padł krytyczny komentarz pod adresem jej byłego partnera. Co napisała?