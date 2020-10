Anna Wendzikowska uczy córkę tańca na rurze. Kornelia ma 5 lat

Wendzikowska jakiś czas temu zakochała się w tańcu na rurze. Zaledwie parę razy wystarczyło, aby gwiazda poczuła, że znalazła idealne hobby dla siebie. Dowodem na to, jak dobrze jej idzie, są zdjęcia w mediach społecznościowych. Pole dance świetnie rzeźbi ciało, co dostrzegła sama dziennikarka i dodaje jej mnóstwo energii, a ta matce dwóch energicznych dziewczynek zawsze się przyda.

Anna Wendzikowska – taniec na rurze

"Poczułam, że potrzebuję nowej zajawki… i że muszę się jednak regularnie ruszać, a siłownia trochę mnie nudzi. Zbierałam się już od jakiegoś czasu do tego pole dance, bo słyszałam, że to super ćwiczenie na ciało, a jak patrzyłam na różne zdjęcia z zajęć, to byłam pewna, że nie będzie nudy. Pierwsza lekcja już za mną... Zdecydowanie mi się podoba" – ogłosiła kilka tygodni temu 39-latka.