Antonela Roccuzzo to dziś najsłynniejsza WAGs. Messi poznał ją, gdy miał 5 lat

"Mistrzowie świata. Nawet nie wiem, jak zacząć... Jak bardzo jesteśmy z ciebie dumni, Leo. Dziękujemy, że nauczyłeś nas nigdy się nie poddawać, że trzeba walczyć do końca. W końcu się udało, jesteś mistrzem świata. Wiemy, ile wycierpiałeś przez tyle lat, aby osiągnąć to, co chciałeś" — napisała ukochana Messiego na Instagramie po meczu. Kim jest wybranka argentyńskiego napastnika i pomocnika?