Antoni Gucwiński znów oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami. Jego koń znajdował się "w stanie skrajnego cierpienia"

Antoni Gucwiński jest oburzony atakiem i na łamach "Faktu" odpiera zarzuty. - Narobili krzyku, że koń leży. A co w tym dziwnego, jak ma chore stawy. Wtargnęli w nocy, włamali się i o losie mojego konia zdecydowali ludzie, którzy nie mogli o tym decydować. Zabrali go do szpitala na drugą stronę Wrocławia i tam się dowiedzieli, że koń ma raka stawów. To się ciągnie kilka lat" – mówi były dyrektor wrocławskiego zoo i dodaje, że organizacja "chce się dorobić na plecach Gucwińskich".