Królikowski odpowiada na zarzuty Opozdy o niepłaceniu alimentów. "Zmuszasz mnie do tej dziecinady"

Joanna Opozda mówi jasno. Działania Królikowskiego to manipulacja

Joanna Opozda i Antoni Królikowski sięgają po coraz cięższe działa. Mama Vincenta zaznaczyła, że pokazywane kwoty przelewane między rachunkami to pieniądze inwestowane we wspólny dom, do którego oboje małżonkowie dokładali się jeszcze przed narodzinami dziecka. Opozda w międzyczasie dodała, że Antoni nie potrafi być ojcem. Według niej nie dość, że nie interesuje się synem, to nie płaci na niego alimentów.