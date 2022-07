Joanna Opozda pokazała kolejne obciążające Królikowskiego i jego kochankę wiadomości. "Zniszczę ją"

Joanna Opozda oskarża Ostrowską-Królikowską o kłamstwo. Pisze też o relacjach Królikowskiego z Dariuszem Opozdą

Joanna Opozda w swoim oświadczeniu na InstaStory odniosła się też do relacji Antka Królikowskiego z Dariuszem Opozdą. Ujawniła, że były partner jest w kontakcie z jej ojcem, który zapraszał go do hotelu na Madagaskarze. "Wygląda na to, że Antek zrobił to tylko po to, żeby mnie zranić. Jakby zdrada mnie i porzucenie 10 dni przed porodem nie była taka zła" - konstatuje Opozda. Nie chce jednak więcej wypowiadać się na temat swojego ojca.