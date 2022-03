Antoni Królikowski pojawił się na konferencji "Przez Atlantyk"! Postawił jednak pewien warunek

Trudny czas w życiu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego

Nie ma wątpliwości, że ostatni czas w życiu Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy nie należał do łatwych. Najpierw mężczyzna bronił dobrego mienia swojej małżonki, której ojciec odgrażał się nie tylko agresją słowną, ale i bronią palną, a teraz zmaga się z hejtem, który jest odpowiedzą na doniesienia portalu Pudelek o jego rzekomym rozstaniu z 33-letnią aktorką. Co więcej, do sieci trafiły zdjęcia smutnej Opozdy wychodzącej ze szpitala z nowo narodzonym synkiem bez obecności męża.