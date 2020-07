Antoni Porowski o wyborach w Polsce i Andrzeju Dudzie. "To dla mnie trudne do przełknięcia"

Porowski mocno opowiada się za społecznością LGBT i nie mógł zrozumieć, jak prezydent RP nazywa jej przedstawicieli ideologią. Na swoim instagramowym profilu, który śledzi 4,5 mln osób, przed II turą wyborów opublikował emocjonalny wpis. "Droga Polsko, a zwłaszcza jej młodzi, głosujcie za zmianą, głosuj i bierzcie pod uwagę prawa wszystkich obywateli i dopilnujcie, by wasi bliscy zrobili to samo. Modlę się, by przyszłe pokolenia spojrzały kiedyś na te wybory i rozpoznały moment, w którym Polska zrobiła ogromny krok w tył, pozwalając na homofobię, bezsensowny hejt i wzbudzanie strachu" – pisał. Dzisiaj jest wstrząśnięty wyborem połowy Polaków.

Gwiazdor Netfixa tydzień po reelekcji Andrzeja Dudy udzielił wywiadu dziennikarce "Wysokich Obcasów". – Nie umiem sobie wyobrazić, jak czują się Polacy. Głównie mam na myśli oczywiście młodych, bo to z nimi mam najczęściej kontakt przez media społecznościowe. To przerażające, zwłaszcza kiedy myślę o paralelach między tym, co dzieje się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych – mówi.

– Nie lubię wymawiać nazwiska waszego prezydenta, więc nie będę tego robił. Żeby lepiej zrozumieć, co się wydarzyło, czytałem artykuł na portalu BBC i było też tam o tym, jak bardzo polskie prawicowe media wychwalały go za spotkanie z Donaldem Trumpem. Cóż, żyję w liberalnej bańce i było to dla mnie szokujące, bo wydawało mi się, że Polacy na wieść o tym, że wasz prezydent zamierza spotkać się z amerykańskim, od razu go przejrzą i zorientują się, jak niedorzeczne jest to spotkanie, i przestaną go wspierać. A okazało się, że to dało mu jeszcze większe poparcie – dodaje.