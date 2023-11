Apeluje do McDonald's. Jest poruszona nagraniem ze staruszką

- Jak obejrzałam ten film, no to po prostu coś we mnie drgnęło. Jak wiecie, mam słabość do starszych ludzi i w ogóle jakoś chciałabym, chociaż wiem, że się nie da, sprawić, by ten ostatni spacer po ziemi - starość - była godna w Polsce i żeby staruszkom było przyjemnie dogorywać. Zwłaszcza jeśli mają takie problemy jak ta babulinka - słyszymy.