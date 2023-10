APRÈS MIDI FALL - nowa kolekcja na jesień od BIZUU już dostępna! A w niej nowość - puchowa kurtka TOKYO. Feel Warm Be Free with BIZUU

BIZUU po raz pierwszy w swojej ofercie prezentuje kurtkę puchową TOKYO. To klasyczny czarny model puchówki z kapturem ozdobiony lampasami z logo marki. Kurtka TOKYO jest świetną bazą dla wielu stylizacji, z jednej strony uniwersalna z drugiej wyróżniająca się w tłumie. To jak ją wystylizujesz zależy tylko od Ciebie. Kurtka zapewnia doskonałe grzanie, ale jednocześnie jest niezwykle miękka i lekka. To wszystko za sprawą naturalnego puchu Animex, który gwarantuje ciepło, przewiewność. Dzięki temu TOKYO to najlepsza izolacja przed zimnem bez obawy przegrzania ciała, ponieważ puch Animex potrafi przystosować się do temperatury organizmu. Puch spełnia najwyższe rygorystyczne standardy w zakresie jakości i dobrostanu zwierząt oraz całego łańcucha produkcji, co potwierdzają certyfikaty, takie jak Downpass, ISO, RDS, Oeko-Tex klasa I czy J-TAS.