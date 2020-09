Areta Szpura na okładce magazynu. Pozuje z partnerką

Obie znane są ze swojego ekologicznego podejścia do życia i promowania stylu less waste. Ale ta okładka ma też inne zadanie. - Chcemy pokazać, ze osoby LGBT+ są wśród nas, często nawet o tym nie wiemy, bo ze strachu się ukrywają. Że miłość to miłość niezależnie od płci partnera. Mamy takie same problemy, potrzeby i marzenia. Mam wielką nadzieję, że dzięki takim historiom, postrzeganie osób nieheteronormatywnych zmieni się u nas w kraju – napisała na swoim profilu na Instagramie Szpura. I dodała, że "praca nad lepszym jutrem to nie tylko rezygnacja z plastikowych słomek, to bycie najlepszą wersją samego siebie". Aktywistka w swoim poście nie zapomniała o partnerce. - Największe podziękowania należą się mojej miłości za to, że wytrzymuje ze mną i jest moim największym wsparciem – wyznała.