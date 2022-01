Artyści narzekają, że ich emerytury są za niskie. Jak sprawa wygląda u sportowców?

- Z tym tematem trzeba by porozmawiać z moim tatą. Wypracowywał nadgodziny i pamiętam, jak miałem 4-6 lat, to mojego taty nie było cały czas w domu, a w weekendy bardzo intensywnie spędzał z nami czas (...). Wprost trzeba sobie powiedzieć – jeśli nie płaciłeś składki ZUS i nie dbałeś o swoją przyszłość emerytalną, to do kogo możesz mieć pretensje? Chyba nie do rządu i ludzi, którzy potem siedzą i tymi emeryturami rozdysponowują. Jeśli nie zadbałeś o to, to twoja wina - stwierdził bokser.